Европарламент согласовал присоединение Украины к Гаагской судебной конвенции

Об этом сообщил Укринформ.

Документ направлен на признание и исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

В резолюции говорится, что Европарламент выражает свою поддержку положительной оценке Еврокомиссии и Совета ЕС по установлению договорных отношений с Украиной в рамках Судебной конвенции и приветствует присоединение Украины к этому документу. Также Европарламент подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, проявляя непоколебимую солидарность с народом и руководством страны.

Депутаты отметили, что принятая резолюция не упреждает процедурные нормы, предусмотренные в статье 218(6) TFEU Соглашения о функционировании Европейского Союза, по которым должна быть сформирована позиция ЕС по присоединению третьей страны к Конвенции Гаагской конференции. Если страны ЕС одобрят присоединение Украины к Конвенции, этот документ вступит в силу обеих сторон с 1 сентября 2023 года.

Судебная конвенция Гаагской конференции, основана на унификации регуляторных правил частного международного законодательства, способствует эффективному международному правосудию по гражданским коммерческим делам. Вхождение Украины в эту конвенцию создаст правовую уверенность и предсказуемость для сторон, занимающихся трансграничными коммерческими операциями, поскольку судебные решения будут признаваться в разных юрисдикциях.

Согласно уставу Судебной конвенции любая третья страна может присоединиться к этому документу с согласия других участников. Украина уже подписала и ратифицировала Конвенцию, а Совет ЕС 23 апреля 2023 года пришел к политическому согласию по установлению договорных отношений с Украиной в рамках этой конвенции.