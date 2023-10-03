Европарламент согласовал финансирование Украинского фонда на €50 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Поправки о среднесрочном пересмотре многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы были одобрены 393 голосами против 136. Еще 92 евродепутата воздержались.

Как говорится в документе, пересмотр бюджета должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины, укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС и предоставлении Евросоюзу адекватной гибкости для ответа на кризисы.

Отмечается, что после предложения ЕК по среднесрочному пересмотру долгосрочного бюджета ЕС депутаты Европарламента одобрили дополнительные 10 миллиардов евро на 2024-2027 годы, в дополнение к 65,8 миллиарда евро, предложенных Комиссией. Эти средства должны быть направлены на стимулирование таких сфер, как миграция, внешние вызовы, стратегическая автономия ЕС и усиление возможностей союза реагировать на кризисы.

"Нашей целью было амбициозное, но реалистичное предложение по пересмотру многолетнего бюджета, и нам удалось сохранить его целенаправленным, но комплексным. Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью нового фонда стоимостью 50 млрд евро, одновременно укрепляя экономику ЕС", - сказал содокладчик Ян Ольбрихт (ЕНП, Польша).

План ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов

25 июля В ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины – "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP). ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.

13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины. 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов. 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.

1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.

7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.

13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.

12 сентября Европарламент проголосовал за новый механизм, направленный на стимулирование оборонной промышленности и помощь странам модернизировать вооружение