Об этом сообщает DW.

В резолюции Европарламента по внешней, безопасностной и оборонной политике ЕС после агрессивной войны России против Украины, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня, высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. За документ проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские устремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины". Речь идет о декларации неформального саммита ЕС в Версале, которая, правда, была очень осторожна в формулировках и признала только европейские устремления Украины и добавляла, что страна принадлежит к европейской семье, напоминает DW.

Ранее Европарламент только призывал ЕС "работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата".

В нынешней резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии". Эти страны, как известно, вслед за Украиной подали свои заявки. Впрочем, рекомендации предоставить статус кандидата резолюция не содержит.

8 июня перед голосованием резолюции в Европарламенте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на альтернативу статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он также заверил, что Киев не воспримет договоренности с Россией, которая будет достигнута за спиной Украины.

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