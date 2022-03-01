Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Европарламент проголосовал за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал предложение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение было принято на внеочередной пленарной сессии во вторник, 1 марта.
В голосовании приняли участие 676 европейских депутатов, из них за проголосовали 637, против – 13, воздержалось – 26.
Европарламент призывает институции ЕС работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией во внутренний рынок ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации", - говорится в текст резолюции.
Также документ решительно осуждает вторжение России в Украину и требует от Москвы немедленного вывода войск из страны.
- Напомним, 28 февраля Украина обратилась к Евросоюзу относительно немедленного вступления по специальной процедуре.
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