Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительские права
Европейский парламент принял решение, согласно которому украинские беженцы смогут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС
Об этом сообщает пресс-служба ЕП.
"Украинцы, бежавшие в страны ЕС от российской военной агрессии и получившие статус временной защиты, смогут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС или не сдавая новый экзамен на вождение в стране пребывания, пока они имеют указанную временную защиту", – говорится в сообщении.
Кроме того, в случае утраты или похищения прав документы можно будет восстановить. Страны ЕС смогут выдать новые европейские права после проверки в украинских органах власти того, что у соответствующего лица действительно украинское водительское удостоверение.
Также при определенных условиях украинские беженцы, работавшие водителями автобусов или грузовиков, смогут подтвердить в ЕС их сертификаты профессиональной пригодности, выданные в Украине, после прохождения короткого курса обучения и сдачи экзамена. Это позволит им работать в ЕС на период временной защиты и облегчит экспорт украинских товаров.
Это решение Европарламента должно быть официально утверждено Советом ЕС и вступит в силу через пять дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.
- 4 июня СМИ сообщили, что Еврокомиссия облегчит получение водительских прав для беженцев из Украины. Многим из перемещенных людей требовались водительские права для оплачиваемой работы.
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