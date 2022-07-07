Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительские права

Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

"Украинцы, бежавшие в страны ЕС от российской военной агрессии и получившие статус временной защиты, смогут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС или не сдавая новый экзамен на вождение в стране пребывания, пока они имеют указанную временную защиту", – говорится в сообщении.

Кроме того, в случае утраты или похищения прав документы можно будет восстановить. Страны ЕС смогут выдать новые европейские права после проверки в украинских органах власти того, что у соответствующего лица действительно украинское водительское удостоверение.

Также при определенных условиях украинские беженцы, работавшие водителями автобусов или грузовиков, смогут подтвердить в ЕС их сертификаты профессиональной пригодности, выданные в Украине, после прохождения короткого курса обучения и сдачи экзамена. Это позволит им работать в ЕС на период временной защиты и облегчит экспорт украинских товаров.

Это решение Европарламента должно быть официально утверждено Советом ЕС и вступит в силу через пять дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

4 июня СМИ сообщили, что Еврокомиссия облегчит получение водительских прав для беженцев из Украины. Многим из перемещенных людей требовались водительские права для оплачиваемой работы.

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