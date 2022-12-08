Такая информация указана в повестке дня пленарного заседания ЕП на следующую неделю, пишет Укринформ.

В первой половине 15 декабря состоятся обсуждения по теме "90 лет после Голодомора: Признание массовых убийств из-за голода геноцидом".

Уже после обеда, с 13:00 до 15:00 по киевскому времени, запланировано голосование соответствующей резолюции.

Отмечается, что в тот же день в Европарламенте состоятся обсуждения по теме "Гуманитарная ситуация в Украине из-за атак России на критическую инфраструктуру и гражданские районы".

Напомним, Украина призывает мир признать организованный тоталитарным коммунистическим режимом сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа. На сегодняшний день это сделали 22 государства. В частности, Германия признала Голодомор геноцидом украинцев 30 ноября.

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