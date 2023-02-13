Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили из Грузии на лечение за границу
Европарламент планирует 15 февраля рассмотреть резолюцию по переводу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу
Об этом сообщило издание "Грузия Online".
Стало известно, что 15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами - "Европейской народной партией", "Renew Group", "Социал-демократами", "Зеленым/Европейским свободным альянсом", "Группой европейских консерваторов и реформаторов" .
Также добавляется, что все пять групп призывают перевести политика на лечение за границу. В резолюции отмечается, что только реальная реформа правосудия позволит Грузии преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и обществе и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата.
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Текст резолюции от Renew Group также призывает президента Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса Саакашвили.
Подготовленный "Группой европейских консерваторов и реформаторов" и "Европейской народной партией" текст указывает на "личную роль олигарха Бидзины Иванишвили" в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.
Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку.
- 30 июля его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии опровергли, что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодовке, но через несколько часов заявил о ее прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
- 1 февраля Президент Владимир Зеленский показал фотографии экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и заявил, что грузинские власти хотят его смерти.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение в Грузию с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
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