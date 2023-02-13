Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили из Грузии на лечение за границу

Об этом сообщило издание "Грузия Online".

Стало известно, что 15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами - "Европейской народной партией", "Renew Group", "Социал-демократами", "Зеленым/Европейским свободным альянсом", "Группой европейских консерваторов и реформаторов" .

Также добавляется, что все пять групп призывают перевести политика на лечение за границу. В резолюции отмечается, что только реальная реформа правосудия позволит Грузии преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и обществе и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата.

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Текст резолюции от Renew Group также призывает президента Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса Саакашвили.

Подготовленный "Группой европейских консерваторов и реформаторов" и "Европейской народной партией" текст указывает на "личную роль олигарха Бидзины Иванишвили" в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.

Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.