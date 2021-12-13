Европарламент проведет дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных территориях

Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки", - отметил дипломат.

Ченцов добавил, что Россия должна осознать, что ее вооруженная агрессия против Украины будет иметь последствия. Кроме того, по его мнению, остановить агрессора поможет консолидированная международная позиция.