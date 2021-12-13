Европарламент проведет дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных территориях
Европейский парламент 14 декабря планирует провести дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных Российской Федерацией территориях
Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.
"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки", - отметил дипломат.
Ченцов добавил, что Россия должна осознать, что ее вооруженная агрессия против Украины будет иметь последствия. Кроме того, по его мнению, остановить агрессора поможет консолидированная международная позиция.
- Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".
- Также в понедельник, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ.
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