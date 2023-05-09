Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной на год, - Йозвяк
Во вторник, 9 мая, Европейский парламент еще на год продлил беспошлинную торговлю с Украиной
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год", – написал он.
Йозвяк добавил, что за проголосовали 537 парламентариев, против - 42. В то же время воздержались от голосования 38 членов парламента.
- 27 апреля комитет по международной торговле Европарламента в четверг поддержал приостановку еще на год импортных пошлин ЕС на украинский экспорт для поддержки экономики страны.
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