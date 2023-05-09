Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной на год, - Йозвяк

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год", – написал он.

Йозвяк добавил, что за проголосовали 537 парламентариев, против - 42. В то же время воздержались от голосования 38 членов парламента.