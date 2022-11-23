Европарламент проголосовал за признание России государством-спонсором терроризма

Об этом шла речь на заседании Европарламента.

Резолюцию поддержали 494 европарламентари, 58 были против, 44 воздержались.

Как напоминает официальный информационный бюллетень Европарламента, подобным решением европарламентарии "хотят подготовить почву для того, чтобы Путин и его правительство были привлечены к ответственности за свои преступления перед международным трибуналом".

Европарламент призвал ЕС и его государства-члены разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма, что повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против этих стран и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами.

Также Европарламент призывает Совет ЕС впоследствии рассмотреть вопрос о внесении Российской Федерации в такой список государств-спонсоров терроризма ЕС, а партнеров ЕС – принять аналогичные меры.

В тексте также говорится, что евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры по инициированию всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе по членству России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения каких-либо официальных мероприятий на территории Российской Федерации.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Европарламент внес в повестку дня резолюцию о признании России террористическим государством, которое было предложено еще в середине октября.

В понедельник 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.

ПАСЕ признала российский режим террористическим.

Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

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