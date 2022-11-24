Европарламент проголосовал за непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях
Европейский парламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
Об этом идет речь на портале Европарламента.
"Европейский парламент стремится сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию посредством правовых и политических средств, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа", - сказал евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар.
Отмечается, что за проголосовал 531 евродепутат, 7 были против, 34 воздержались. Таким образом, Европейский парламент одобрил решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.
Теперь Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в том числе паспортов, которые не должны приниматься. В то же время бегущие от войны в Украине все равно смогут попасть в ЕС по гуманитарным соображениям.
- 8 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики отбирают у мирных жителей паспорта Украины и заставляют получать российские.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное