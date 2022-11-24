Европарламент проголосовал за непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

Об этом идет речь на портале Европарламента.

"Европейский парламент стремится сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию посредством правовых и политических средств, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа", - сказал евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Отмечается, что за проголосовал 531 евродепутат, 7 были против, 34 воздержались. Таким образом, Европейский парламент одобрил решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.

Теперь Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в том числе паспортов, которые не должны приниматься. В то же время бегущие от войны в Украине все равно смогут попасть в ЕС по гуманитарным соображениям.

8 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики отбирают у мирных жителей паспорта Украины и заставляют получать российские.

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