Европарламент проголосовал за использование в технике Apple стандартных USB-разъемов как в Android
Члены Европарламента проголосовали за переход на одинаковый тип зарядных разъемов для всех электронных устройств, в том числе для техники Apple
Об этом сообщает Bloomberg .
Такое решение было принято с целью снизить количество электронных отходов, ведь теперь пользователю будет хватать одного зарядного устройства на всю портативную технику. Стандартным зарядным разъемом был выбран USB Type-C, который широко используют системы Android и другие портативные приборы.
"Мы заменяем эту кучу зарядных устройств одним кабелем USB Type-C", – прокомментировал решение депутат Европарламента Алекс Агиус Салиба.
Согласно резолюции, до конца 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и портативные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C. Ноутбуки должны стандартизировать разъемы до 2026 года. В Европарламенте отметили, что в будущем будут установлены стандарты для беспроводных зарядных устройств.
За резолюцию проголосовали 602 депутата, 13 выступили против и 8 воздержались. Договор еще нуждается в конечном согласии от стран ЕС, закон планируют подписать в начале 2023 года.
Bloomberg сообщает, что в настоящее время Apple разрабатывает новые мобильные устройства с портом USB Type-C.
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