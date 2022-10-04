Об этом сообщает Bloomberg .

Такое решение было принято с целью снизить количество электронных отходов, ведь теперь пользователю будет хватать одного зарядного устройства на всю портативную технику. Стандартным зарядным разъемом был выбран USB Type-C, который широко используют системы Android и другие портативные приборы.

"Мы заменяем эту кучу зарядных устройств одним кабелем USB Type-C", – прокомментировал решение депутат Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Согласно резолюции, до конца 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и портативные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C. Ноутбуки должны стандартизировать разъемы до 2026 года. В Европарламенте отметили, что в будущем будут установлены стандарты для беспроводных зарядных устройств.

За резолюцию проголосовали 602 депутата, 13 выступили против и 8 воздержались. Договор еще нуждается в конечном согласии от стран ЕС, закон планируют подписать в начале 2023 года.

Bloomberg сообщает, что в настоящее время Apple разрабатывает новые мобильные устройства с портом USB Type-C.

26 сентября из магазина программ Apple исчезли программы по экосистеме "ВКонтакте": VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер.

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