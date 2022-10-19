Европарламент призвал принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону
Европейский парламент призвал государства-члены ЕС разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне уже в начале 2023 года
Об этом сообщает пресс-служба ЕП.
Соответствующую резолюцию ЕП принял 547 голосами, 49 депутатов высказались против, воздержались 43.
В документе говорится, что Совет ЕС должен принять решение об интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону до конца 2022 года. Это должно обеспечить отмену проверок людей на внутренних границах обеих стран, начиная с 2023 года.
По словам евродепутатов, Румыния и Болгария несколько лет выполнили все необходимые условия, однако Совет ЕС до сих пор не смог принять решение об их интеграции. Сохранение внутреннего пограничного контроля дискриминационно и имеет серьезные последствия для жизни европейских граждан, особенно мобильных работников, отмечается в резолюции.
Отмечается, что препятствование импорту, экспорту и свободному перемещению товаров в грузовых портах подрывает функционирование внутреннего рынка ЕС.
В настоящее время все страны-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, являются частью Шенгенской зоны, а также ряд стран, не входящих в ЕС, таких, как Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
Интеграция новых стран в Шенген нуждается в единодушном решении Совета ЕС.
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