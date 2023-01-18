Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений предоставить Украине танки Leopard 2
В Европарламенте призвали канцлера Германии Олафа Шольца немедленно предоставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки Leopard 2
Об этом говорится в отчете о реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС за 2022 год.
"Депутаты Европарламента призывают к немедленному развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны следующего поколения и призывают канцлера Германии Шольца без дальнейших промедлений отправить боевые танки Leopard 2 Украине", - говорится в документе.
Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
"Европейская безопасность резко ухудшилась из-за войны России в Украине. В этом контексте ЕС должен увеличить и ускорить военную помощь Украине и улучшить функционирование ее оборонной политики, продолжая и усиливая сотрудничество с НАТО", - сказал докладчик по вопросам общей безопасности и оборонной политики Том Ванденкенделаер.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе. Если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков.
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