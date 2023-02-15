Европарламент призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Саакашвили

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

15 февраля Европарламент обнародовал резолюцию, согласно которой депутаты выразили обеспокоенность состоянием здоровья экс-президента Грузии и призвали разрешить Михеилу Саакашвили пройти лечение за границей.

"В резолюции, принятой в среду, парламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося под стражей на Родине с октября 2021 года. Отмечая сообщения о резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинскую власть освободить господина Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей".

Депутаты, в частности, напомнили грузинской власти, что они обязаны обеспечить здоровье и благополучие Михеила Саакашвили, обеспечить ему надлежащее медицинское лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

Текст принят 577 голосами за, 33 против и 26 воздержались.