Европарламент призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Саакашвили
Европейский парламент принял резолюцию: депутаты призвали правительство Грузии помиловать и освободить экс-президента Михеила Саакашвили
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
15 февраля Европарламент обнародовал резолюцию, согласно которой депутаты выразили обеспокоенность состоянием здоровья экс-президента Грузии и призвали разрешить Михеилу Саакашвили пройти лечение за границей.
"В резолюции, принятой в среду, парламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося под стражей на Родине с октября 2021 года. Отмечая сообщения о резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинскую власть освободить господина Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей".
Депутаты, в частности, напомнили грузинской власти, что они обязаны обеспечить здоровье и благополучие Михеила Саакашвили, обеспечить ему надлежащее медицинское лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.
Текст принят 577 голосами за, 33 против и 26 воздержались.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали, что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодовке, но через несколько часов заявил о ее прекращении
- Президент Украины призвал грузинскую власть проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии экс-президента Грузии , гражданина Украины Михеила Саакашвили и заявил, что грузинские власти хотят его смерти.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение в Грузию с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
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