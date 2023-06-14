Европарламент признал военным преступлением подрыв россиянами Каховской ГЭС

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", - говорится в сообщении. сообщении.

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Также на заседании Европейского парламента политики обсуждали подготовку к следующей встрече Евросовета, запланированной на конец июня в Брюсселе.