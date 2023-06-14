Европарламент признал военным преступлением подрыв россиянами Каховской ГЭС
Депутаты Европейского парламента осудили подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и назвали это военным преступлением РФ, которое будет иметь последствия
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.
"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", - говорится в сообщении. сообщении.
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Также на заседании Европейского парламента политики обсуждали подготовку к следующей встрече Евросовета, запланированной на конец июня в Брюсселе.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь.
- 7 июня стало известно, что Европейский Союз направляет Украине помощь для преодоления последствий взрыва россиянами ГЭС, в частности, фильтры, насосы, генераторф и оборудование для приюта.
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