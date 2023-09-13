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Европарламент признал Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине

13 сентября, 2023 среда
23:11
Мир

Европейский парламент в очередной раз осудил режим Лукашенко за репрессии и притеснения народа Беларуси, а также признал Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине

Об этом говорится в резолюции "Об отношениях с Беларусью", принятой в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 13 сентября.

Резолюцию приняли большинством голосов: за нее проголосовали 453 депутата, 21 высказался против, а 40 воздержались.

"Европарламент... решительно осуждает вовлечение режима Лукашенко в российскую неоправданную, преступную и непровоцированную агрессивную войну против Украины... Считает, что, способствуя неоправданной агрессивной войне России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предусматривает ответственность за разрушение и ущерб, причиненный Украине", – отмечено в резолюции.

Следовательно, в документе подчеркивают, что "специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенном Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования действий не только Путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства".

В резолюции содержится призыв институтов ЕС и государств-членов принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, причастных к преступлению агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, совершенных против Украины.

"Европарламент… считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и призывает МКС выдать схожий международный ордер на арест Лукашенко; призывает совет ЕС увеличить перечень лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него тех, кто был вовлечен в насильственную депортацию украинских детей в Беларусь", – говорится в документе.

Также евродепутаты призвали Совет ЕС и высокого представителя ЕС учесть дополнительные меры против режима Лукашенко, в дополнение к уже примененным санкциям, и разработать широкий и долгосрочный подход к отношениям с Беларусью в тесном взаимодействии с международными партнерами ЕС.

  • В среду, 13 сентября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины, на шесть месяцев
Россия
Белорусь
Европарламент
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