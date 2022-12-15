Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев
Об этом сообщило Общественное.
Поддерживали резолюцию 507 депутатов Европарламента, 12 проголосовали против.
Документ выражает солидарность с Украиной и чтит память миллионов людей, потерявших жизнь из-за действий советского режима, направленных на развертывание искусственного голода.
"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского , – говорится в тексте резолюции.
- Напомним, Украина призывает мир признать организованный тоталитарным коммунистическим режимом Сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа. По состоянию на 15 декабря это сделали 22 государства.
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