Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
В четверг, 15 июня, Европарламент принял резолюцию в НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс: 425 депутатов выступили "за", 38 "против" и 42 воздержались
Об этом говорится на сайте Европейского парламента .
"Европути призывают союзников НАТО выполнять свои обязательства перед Украиной и проложить путь для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу", - написано в заявлении.
В резолюции говорится, что евродепутаты ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания войны и "завершится как можно скорее".
В сообщении также отмечается, что пока членство не будет достигнуто, ЕС вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны "тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные гарантии безопасности". Евродепутаты настаивают, что они должны быть введены сразу после окончания войны.
"Парламент подчеркивает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - отмечается в сообщении.
Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Европарламент за принятую резолюцию и поддержку интеграции Украины в евроатлантическое сообщество.
"Я благодарен депутатам Европарламента за поддержку присоединения Украины к НАТО! Спасибо за принятие резолюции в поддержку интеграции Украины в евроатлантическое сообщество. Европейский парламент ожидает, что ближайшие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь для приглашения Украины присоединиться к Альянсу, а временные рамки для гарантий безопасности будут разработаны для достижения Украиной членства в НАТО", - пишет он.
Вступление Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
13 июня генсек заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
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