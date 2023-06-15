Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО

Об этом говорится на сайте Европейского парламента .

"Европути призывают союзников НАТО выполнять свои обязательства перед Украиной и проложить путь для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу", - написано в заявлении.

В резолюции говорится, что евродепутаты ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания войны и "завершится как можно скорее".

В сообщении также отмечается, что пока членство не будет достигнуто, ЕС вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны "тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные гарантии безопасности". Евродепутаты настаивают, что они должны быть введены сразу после окончания войны.

"Парламент подчеркивает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - отмечается в сообщении.

Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Европарламент за принятую резолюцию и поддержку интеграции Украины в евроатлантическое сообщество.

"Я благодарен депутатам Европарламента за поддержку присоединения Украины к НАТО! Спасибо за принятие резолюции в поддержку интеграции Украины в евроатлантическое сообщество. Европейский парламент ожидает, что ближайшие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь для приглашения Украины присоединиться к Альянсу, а временные рамки для гарантий безопасности будут разработаны для достижения Украиной членства в НАТО", - пишет он.

Вступление Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.