Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

Об этом говорится на сайте Европарламента.

В четверг 19 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, согласно которой они требуют привлечь политическое и военное руководство России и Беларуси к ответственности.

Пресс-служба добавила: депутаты отмечают необходимость в немедленном начале подготовительной работы для создания механизмов расследования преступлений. В частности, организации международной спецпрокуратуры.

"Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, евродепутаты подчеркивают, что у трибунала должна быть юрисдикция расследовать не только действия Владимира Путина и политическое и военное руководство России, но и Александра Лукашенко и его приближенных в Беларуси", - подчеркнули в Европарламенте. .

Текст принят 472 голосами "за", 19 "против" и 33 "воздержались".

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал резолюцию Европарламента и призвал партнеров поддержать решение о создании трибунала.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается. По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.

Министр юстиции Германии Марк Бушман заявил, что создание спецтрибунала для РФ при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага).

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