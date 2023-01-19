Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко
Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, которое совершило руководство РФ и Беларуси
Об этом говорится на сайте Европарламента.
В четверг 19 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, согласно которой они требуют привлечь политическое и военное руководство России и Беларуси к ответственности.
Пресс-служба добавила: депутаты отмечают необходимость в немедленном начале подготовительной работы для создания механизмов расследования преступлений. В частности, организации международной спецпрокуратуры.
"Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, евродепутаты подчеркивают, что у трибунала должна быть юрисдикция расследовать не только действия Владимира Путина и политическое и военное руководство России, но и Александра Лукашенко и его приближенных в Беларуси", - подчеркнули в Европарламенте. .
Текст принят 472 голосами "за", 19 "против" и 33 "воздержались".
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал резолюцию Европарламента и призвал партнеров поддержать решение о создании трибунала.
- 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
- 2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается. По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.
- Министр юстиции Германии Марк Бушман заявил, что создание спецтрибунала для РФ при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага).
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