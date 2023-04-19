Об этом информирует Европарламент .

"Они (евродепутаты – ред.) призывают начать переговоры о присоединении к ЕС до конца 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимые для начала переговоров", - говорится в резолюции.

Комиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата, если будут выполняться шаги:

завершить недавно начатую всеобъемлющую реформу системы правосудия во всех учреждениях правосудия и заполнить все вакансии в Верховной Раде Магистратуры и ее спецорганах;

устранить недостатки во всех этих областях, выявленных ОБСЕ/БДИПЧ и Советом Европы/Венецианской комиссией;

выполнение обязательств по борьбе с коррупцией на всех уровнях, принимая решительные меры, а также надежный послужной список судебных преследований и осуждений; увеличить выполнение рекомендаций Национального антикоррупционного центра;

реализовать обязательства по "деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;

усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальных оценок угроз, усиления сотрудничества с региональными, европейскими и международными партнерами; ввести законодательный пакет о возврате активов и всеобъемлющую основу для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег;

повышение возможности внедрять реформы и оказывать качественные публичные услуги, в том числе путем активизации реформы госуправления, оценивать и обновлять эту стратегию;

завершить реформу управления госфинансами, включая усовершенствование публичных закупок на всех уровнях;

усилить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений;

повысить защиту прав человека, особенно уязвимых групп, и поддерживать свои обязательства по усилению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин.

В заявлении, которое утвердили, пишут о столкновении Молдовы с российским давлением и попытками Москвы дестабилизировать правительство страны. В то же время Европарламент подтверждает поддержку членства Молдовы в ЕС и признает прогресс правительства по реформе.

Резолюцию поддержали 555 депутатов, "против" было 49, воздержались - 26.

Кроме того, в документе содержится призыв к Европейскому Союзу и государствам-членам немедленно ввести санкции против тех, кто связан в попытках нарушения стабильности Молдовы. В частности, это олигарх и глава пророссийской партии Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотонюк. Их призвали экстрадировать в Молдову в случае задержания.