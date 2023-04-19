Европарламент принял резолюцию о переговорах по членству Молдовы в ЕС в этом году
19 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом начать переговоры о членстве Молдовы в Европейском Союзе уже в 2023 году, однако есть некоторые условия
Об этом информирует Европарламент .
"Они (евродепутаты – ред.) призывают начать переговоры о присоединении к ЕС до конца 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимые для начала переговоров", - говорится в резолюции.
Комиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата, если будут выполняться шаги:
- завершить недавно начатую всеобъемлющую реформу системы правосудия во всех учреждениях правосудия и заполнить все вакансии в Верховной Раде Магистратуры и ее спецорганах;
- устранить недостатки во всех этих областях, выявленных ОБСЕ/БДИПЧ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- выполнение обязательств по борьбе с коррупцией на всех уровнях, принимая решительные меры, а также надежный послужной список судебных преследований и осуждений; увеличить выполнение рекомендаций Национального антикоррупционного центра;
- реализовать обязательства по "деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальных оценок угроз, усиления сотрудничества с региональными, европейскими и международными партнерами; ввести законодательный пакет о возврате активов и всеобъемлющую основу для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег;
- повышение возможности внедрять реформы и оказывать качественные публичные услуги, в том числе путем активизации реформы госуправления, оценивать и обновлять эту стратегию;
- завершить реформу управления госфинансами, включая усовершенствование публичных закупок на всех уровнях;
- усилить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений;
- повысить защиту прав человека, особенно уязвимых групп, и поддерживать свои обязательства по усилению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин.
В заявлении, которое утвердили, пишут о столкновении Молдовы с российским давлением и попытками Москвы дестабилизировать правительство страны. В то же время Европарламент подтверждает поддержку членства Молдовы в ЕС и признает прогресс правительства по реформе.
Резолюцию поддержали 555 депутатов, "против" было 49, воздержались - 26.
Кроме того, в документе содержится призыв к Европейскому Союзу и государствам-членам немедленно ввести санкции против тех, кто связан в попытках нарушения стабильности Молдовы. В частности, это олигарх и глава пророссийской партии Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотонюк. Их призвали экстрадировать в Молдову в случае задержания.
- В январе Молдова пригласила у международных партнеров системы ПВО для защиты своей территории.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
- В Кишиневе заявили, что Кремль хочет установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины так же, как он использует Беларусь.
- В середине марта Майя Санду заявила, что не видит угрозы войны в Молдове, пока Украина храбро дает отпор российским оккупантам и таким образом защищает Молдову, а 31 марта впервые после широкомасштабного вторжения она прибыла в Киев.
- Президент Молдовы Мая Санду 30 марта заявила , что Кремль хочет установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, так же как он использует Беларусь.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президент Молдовы Маю Санду, что Берлин поддерживает евроинтеграционные стремления Молдовы, в частности, учитывая угрозы со стороны РФ.
- Возле Кишинева будет построена современная военная база для подготовки личного состава национальной армии. Соответствующие средства уже выделены из госбюджета Молдовы.
- Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане заявил, что НАТО готово к дальнейшему сближению с ними Молдовы в зависимости от ее готовности к этому.
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