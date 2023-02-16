Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"В резолюции, посвященной годовщине войны России против Украины, евродепутаты решительно осуждают агрессию Москвы и подтверждают свою твердую солидарность с народом и руководством Украины", - говорится в прессрелизе.

Согласно сообщению, евродепутаты подтверждают свою поддержку оказанию военной помощи Украине столько, сколько это будет необходимо, и призывают "серьезно рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и значительного увеличения поставок боеприпасов".

"Украина должна быть способна не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией", - отметили на сайте ЕН.

Резолюция призывает принять десятый пакет антироссийских санкций до конца февраля, а также приступить к переговорам о вступлении Украины в ЕС.