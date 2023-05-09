Европарламент принял Акт по поддержке производства боеприпасов для Украины

Целью документа является наращивание потенциала европейской оборонной промышленности и ускорение поставок Украине артиллерийских боеприпасов для обеспечения ее права на самозащиту от российской агрессии, передает Укринформ.

Решение было принято большинством голосов. Это означает, что окончательное голосование по утверждению этого документа состоится на втором пленарном заседании Европарламента в мае 2023 года.

Акт по поддержке производства боеприпасов был предложен Европейской комиссией на выполнение третьего "трека" плана по ускорению производства боеприпасов и другого военного оборудования на предприятиях европейской оборонной промышленности, необходимость которого возникла в результате российской агрессии против Украины и ее влияния на всю систему европейской и мировой безопасности.

Известно, что первый пункт данного плана предусматривал выделение миллиарда евро для компенсации странам-членам срочных поставок боеприпасов для Украины из уже действующих арсеналов.

Второй "трек", на который выделили еще один миллиард евро, был направлен на ускорение производства боеприпасов за счет их совместного заказа на предприятиях европейской оборонной промышленности как для дальнейших поставок артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, так и для пополнения европейских армейских складов.

Также отмечается, что предложенный Акт по поддержке производства боеприпасов включает в себя регуляторные механизмы финансирования, выявление и устранение "узких мест" в поставках сырья и в производстве, обеспечение устойчивости сетей поставок, а также создание правовых условий для срочного устранения нехватки боеприпасов на складах в странах Евросоюза.

На первом этапе Еврокомиссия предложила для реализации этой программы бюджет в 500 млн евро, который будет скомпонован по перераспределению бюджетного финансирования за счет других программ.

Акт по поддержке производства боеприпасов был срочно разработан Еврокомиссией через 5 недель после политического решения Европейского совета. Добавляется также, что Еврокомиссия рассчитывает на окончательное принятие ASAP к лету 2023 года. Регуляторные правила, предусмотренные Актом, будут действовать до середины 2025 года.