Об этом сообщила пресс-служба парламента .

Цель этого макрофинансового займа – помочь Украине покрыть острые потребности в финансировании, вызванные полномасштабным вторжением России.

Выделение помощи своими голосами поддержали 534 депутата Европарламента. Еще 30 были против, а 26 – воздержались.

Макроэкономическая помощь в размере 5 млрд евро является частью пакета помощи в 9 млрд евро. Его решили предоставить еще в мае 2022-го. До сих пор Украине из него выплатили всего 1 млрд евро.

Эта макрофинансовая помощь предоставляется Киеву в кредит сроком погашения на 25 лет и без процентов.

9 сентября Совет Европы одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.