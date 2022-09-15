Европарламент предоставит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Европарламент утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Она является частью пакета помощи в 9 млрд евро.
Об этом сообщила пресс-служба парламента .
Цель этого макрофинансового займа – помочь Украине покрыть острые потребности в финансировании, вызванные полномасштабным вторжением России.
Выделение помощи своими голосами поддержали 534 депутата Европарламента. Еще 30 были против, а 26 – воздержались.
Макроэкономическая помощь в размере 5 млрд евро является частью пакета помощи в 9 млрд евро. Его решили предоставить еще в мае 2022-го. До сих пор Украине из него выплатили всего 1 млрд евро.
Эта макрофинансовая помощь предоставляется Киеву в кредит сроком погашения на 25 лет и без процентов.
- 9 сентября Совет Европы одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное