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Европарламент поддержал увеличение производства боеприпасов для Украины

1 июня, 2023 четверг
19:54
Война с Россией

В четверг Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия представила законопроект 3 мая 2023 года, и в тот же месяц депутаты Европарламента согласились запустить процедуру срочного рассмотрения в парламенте, чтобы ускорить принятие законопроекта.

Руководитель переговорной группы ЕП Кристиан Бушои заявил: "Сегодняшнее решение знаменует собой значительный шаг вперед для безопасности и обороны нашего Союза, в частности, в нашей несгибаемой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Оно усилит нашу способность реагировать на вызовы безопасности. Это победа для Европы и нашей коллективной безопасности".

Законопроект был принят 446 голосами против 67 при воздержавшихся 112. Теперь депутаты Европарламента начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента проголосуют на пленарном заседании в июле.

Параллельно депутаты Европарламента работают над Европейским оборонно-промышленным укреплением через совместный закон о закупках (EDIRPA) для поддержки сотрудничества между государствами-членами на этапе оборонных закупок с целью восполнения наиболее неотложных и критических пробелов.

Напомним, в марте Совет Евросоюза одобрил план по обеспечению Украины миллионом боеприпасов в течение 12 месяцев, состоящий из трех частей: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

  • 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.
  • 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов.
  • 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.

ЕС
оружие для Украины
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