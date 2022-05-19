Европарламент поддержал создание международного трибунала по военным преступлениям России в Украине

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Благодарю членов Европарламента, которые проголосовали за резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство", - написал Кулеба.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Последствия продолжающейся агрессии РФ: роль и ответственность Совета Европы", в которой среди прочего призвала страны Совета Европы поддержать расследование преступлений, совершенных Россией в Украине и создать соответствующий международный трибунал.

Британия поддержала идею международного трибунала для осуждения президента РФ Владимира Путина и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

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