Европарламент поддержал создание международного трибунала по военным преступлениям России в Украине
В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию о создании международного трибунала по привлечению к ответственности причастных к военным преступлениям России в Украине
Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Благодарю членов Европарламента, которые проголосовали за резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство", - написал Кулеба.
27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Последствия продолжающейся агрессии РФ: роль и ответственность Совета Европы", в которой среди прочего призвала страны Совета Европы поддержать расследование преступлений, совершенных Россией в Украине и создать соответствующий международный трибунал.
Британия поддержала идею международного трибунала для осуждения президента РФ Владимира Путина и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.
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