Европарламент поддержал резолюцию о введении полного эмбарго на энергоносители из РФ
Европейский парламент принял резолюцию о полном и немедленном запрете на весь импорт российской нефти, газа и угля в ЕС
Об этом сообщил депутат Европарламента Гай Верхофштадт.
"Европейский парламент хочет немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо", – написал он в Twitter.
Депутат отметил, что эмбарго распространяется на газ, нефть и угли.
"Никаких европейских денег на армию Путина", – подчеркнул Верхофштадт.
- Напомним, Великобритания прекратит импорт российских углей и нефти до конца 2022 года.
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