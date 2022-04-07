Европарламент поддержал резолюцию о введении полного эмбарго на энергоносители из РФ

Об этом сообщил депутат Европарламента Гай Верхофштадт.



"Европейский парламент хочет немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо", – написал он в Twitter.



Депутат отметил, что эмбарго распространяется на газ, нефть и угли.



"Никаких европейских денег на армию Путина", – подчеркнул Верхофштадт.

Напомним, Великобритания прекратит импорт российских углей и нефти до конца 2022 года.