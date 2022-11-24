Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи

Об этом шла речь на заседании Европарламента.

За такое решение проголосовали 507 депутатов, против – 38, еще 26 европейских политиков воздержались.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявляла, что пакет финансовой помощи Европейского Союза Украины на 2023 год будет составлять общим объемом 18 миллиардов евро, который будет предусматривать выделение до 1,5 миллиарда евро в месяц.

Ранее сообщалось, что Европейскому Союзу пришлось внести изменения в законодательство, чтобы технически можно было предоставить Украине первые средства из нового предложенного пакета макрофинансовой помощи на 18 млрд евро уже в январе 2023 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 18 ноября, выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.

10 ноября депутаты бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии – трех партий в правящей коалиции – призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС, если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права

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