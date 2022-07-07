Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"Сегодня, 7 июля 2022 года, Европейский парламент проголосовал за поддержку предложения Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро", – говорится в релизе.

Минфин назвал такое решение беспрецедентно быстрым, поскольку Европейская Комиссия объявила решение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки 1 июля.

Однако предложение Еврокомиссии должен также поддержать Совет Европы, после чего решение вступит в силу, напомнили в министерстве.

Напомним, прямой дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb