Европарламент поддержал предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС
Европейский парламент 7 июля поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 1 млрд евро, но решение также должен поддержать Совет Европы
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
"Сегодня, 7 июля 2022 года, Европейский парламент проголосовал за поддержку предложения Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро", – говорится в релизе.
Минфин назвал такое решение беспрецедентно быстрым, поскольку Европейская Комиссия объявила решение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки 1 июля.
Однако предложение Еврокомиссии должен также поддержать Совет Европы, после чего решение вступит в силу, напомнили в министерстве.
- Напомним, прямой дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.28
-
EUR
Покупка 35.02Продажа 36.35
- Актуальное
- Важное