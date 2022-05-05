Европарламент поддержал предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС
Европарламент приветствовал официальную заявку Молдовы на членство в ЕС и призвал Евросоюз предоставить больше поддержки стране
Об этом сообщается на официальной странице Европарламента.
"На фоне войны России против Украины парламент приветствует официальную заявку Молдовы на членство в ЕС 3 марта 2022 года и сообщает, что ЕС должен предоставить ей статус кандидата в соответствии со статьей 49 ГЕС и "на основе заслуг". Тем временем Европейскому Союзу и Молдове следует продолжить работу над интеграцией страны в единый рынок ЕС и усилением отраслевого сотрудничества", - говорится в официальном пресс-релизе.
Кроме того, Европарламент утверждает, что страна находится на правильном пути в осуществлении ключевых реформ.
В тексте также говорится, что война в Украине имела свое влияние на Молдову, ведь на ее территорию прибыло около 450 тыс. украинских беженцев. Около 100 тыс. из них выбрали остаться в Молдове и не направляться в другие страны.
Кроме того, Европарламент отмечает, что страна понесла значительные убытки из-за потери торговли и повышения цен на энергоносители и транспорт.
С этой целью евродепутаты призывают ЕС оказать больше поддержки стране. С помощью новой макрофинансовой помощи, дальнейших мер по либерализации транспорта и торговли, а также продолжение поддержки в управлении беженцами и в гуманитарных целях.
Депутаты Европарламента призывают Европейскую комиссию как можно быстрее завершить оценку заявки и предоставить Молдове полную помощь.
Они также отмечают, что молдавские власти, несомненно, на правильном пути, поскольку принимают ключевые реформы, в частности, относительно демократии, верховенства права и прав человека.
- 22 апреля Молдова передала Еврокомиссии опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
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