Европарламент поддержал отмену импортных пошлин для Украины, решение вступит в силу после публикации

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Европарламент на пленарном заседании поддержал отмену на год импортных пошлин для Украины, за решение проголосовали 515 депутатов, против – 32, еще 11 воздержались, говорится в сообщении.

‚В частности, отменяются пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали сроком на один год.

Европарламентарии подчеркнули, что такое решение – ответ на то, какие потери понесла Украина во время российской агрессии. Эти торговые преференции должны поддержать экономику Украины.

​Решение вступит в силу на следующий день после официальной его публикации.

Напомним, Канада отменяет в год все пошлины на украинские товары.

Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.

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