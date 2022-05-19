Европарламент поддержал отмену импортных пошлин для Украины, решение вступит в силу после публикации
Европейский парламент проголосовал 515 голосами за отмену на год пошлин для товаров, которые ЕС импортирует из Украины
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Европарламент на пленарном заседании поддержал отмену на год импортных пошлин для Украины, за решение проголосовали 515 депутатов, против – 32, еще 11 воздержались, говорится в сообщении.
‚В частности, отменяются пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали сроком на один год.
Европарламентарии подчеркнули, что такое решение – ответ на то, какие потери понесла Украина во время российской агрессии. Эти торговые преференции должны поддержать экономику Украины.
Решение вступит в силу на следующий день после официальной его публикации.
- Напомним, Канада отменяет в год все пошлины на украинские товары.
- Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.
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