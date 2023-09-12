Европарламент поддержал новый механизм оборонных закупок и модернизации вооружения

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, информирует "Европейская правда".

Законопроект был принят 530 голосами, против 66, 32 воздержались. Теперь он нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент Евросоюза для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непреклонной поддержке Украины", – заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.

Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе в странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов для Украины.

План ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов (ASAP)

25 июля В ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины – "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP). ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 - увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.

13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины. 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов. 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.

1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.

7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.

13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.