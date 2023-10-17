Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года

Об этом информирует DW .

Европейская комиссия предложила создать Фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Эту инициативу во вторник, 17 октября, одобрил в первом чтении Европейский парламент 512 голосами против 45, при 63 удержаниях.

До голосования два парламентских комитета: по бюджету и иностранным делам, проанализировали план Еврокомиссии и приняли новый документ. В нем они, безусловно, поддержали программу помощи Украине, но добавили дополнительные условия для ее получения. Это было предложение, за которое голосовал Европарламент.

Два пункта: о подотчетности и использовании замороженных активов России, добавили в проект Фонда помощи Украине, чтобы сделать его более амбициозным. Это поддержали многие депутаты на дебатах 16 октября перед голосованием. Они также выступили за конфискацию российских активов и за создание системы, предотвращающей коррупцию в рамках Фонда.

Европарламент хочет, чтобы Фонд базировался на плане реконструкции, который должно разработать украинское правительство после консультаций с гражданским обществом и учитывать критерии для вступления в ЕС. План должен быть одобрен Верховной Радой и направлен на утверждение Евросоюза. Еврокомиссар из бюджета Йоханнес Ган говорит, что Брюссель помогает Киеву в подготовке плана.

В план Украины должны войти меры по реформам и инвестициям, а также показатели, свидетельствующие об их выполнении. Предстоит также график всех этапов плана. Евродепутаты требуют, чтобы Киев и Брюссель сообщали их о каждом шаге, связанном с Фондом помощи Украине.