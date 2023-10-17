Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года
17 октября Евродепутаты одобрили в первом чтении план создать Фонд помощи Украине на 4 года, предусматривающий выделение в виде грантов и кредитов до 50 миллиардов евро. Однако выдвинули новые условия
Об этом информирует DW .
Европейская комиссия предложила создать Фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Эту инициативу во вторник, 17 октября, одобрил в первом чтении Европейский парламент 512 голосами против 45, при 63 удержаниях.
До голосования два парламентских комитета: по бюджету и иностранным делам, проанализировали план Еврокомиссии и приняли новый документ. В нем они, безусловно, поддержали программу помощи Украине, но добавили дополнительные условия для ее получения. Это было предложение, за которое голосовал Европарламент.
Два пункта: о подотчетности и использовании замороженных активов России, добавили в проект Фонда помощи Украине, чтобы сделать его более амбициозным. Это поддержали многие депутаты на дебатах 16 октября перед голосованием. Они также выступили за конфискацию российских активов и за создание системы, предотвращающей коррупцию в рамках Фонда.
Европарламент хочет, чтобы Фонд базировался на плане реконструкции, который должно разработать украинское правительство после консультаций с гражданским обществом и учитывать критерии для вступления в ЕС. План должен быть одобрен Верховной Радой и направлен на утверждение Евросоюза. Еврокомиссар из бюджета Йоханнес Ган говорит, что Брюссель помогает Киеву в подготовке плана.
В план Украины должны войти меры по реформам и инвестициям, а также показатели, свидетельствующие об их выполнении. Предстоит также график всех этапов плана. Евродепутаты требуют, чтобы Киев и Брюссель сообщали их о каждом шаге, связанном с Фондом помощи Украине.
- 3 октября Европейский парламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые в частности предполагают создание специального Украинского фонда на €50 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.51Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное