Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи
В среду, 14 декабря, Европарламент без дополнительного голосования и обсуждения одобрил предоставление Украине €18 млрд чрезвычайной макрофинансовой помощи
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.
Отмечается, что соответствующее объявление было сделано на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге перед началом процедуры голосования.
"Не было сделано никаких запросов с возражением или дополнений согласно правилу 67-78 относительно предложения Совета ЕС. Таким образом, позиция Совета ЕС считается принятой и законодательство – принятым. Президент Европарламента подпишет его сегодня после обеда", - было объявлено на заседании.
- 13 декабря председательство Чехии в Совете Европейского Союза сообщило, что послы ЕС "практически единогласно " одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
- Издание Politico отметило , что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы та разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.
- 13 декабря все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.
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