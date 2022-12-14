Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что соответствующее объявление было сделано на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге перед началом процедуры голосования.

"Не было сделано никаких запросов с возражением или дополнений согласно правилу 67-78 относительно предложения Совета ЕС. Таким образом, позиция Совета ЕС считается принятой и законодательство – принятым. Президент Европарламента подпишет его сегодня после обеда", - было объявлено на заседании.

13 декабря председательство Чехии в Совете Европейского Союза сообщило, что послы ЕС "практически единогласно " одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.

Издание Politico отметило , что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы та разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.

13 декабря все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb