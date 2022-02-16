Европарламент одобрил выделение Украине €1,2 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.



За проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 – против, еще 41 – воздержались.



Экономическую помощь разделят на два транша по €600 млн. Их передадут в течение 12 месяцев.



Для получения средств Украина должна выполнять программу МВФ. Кроме того, в тексте документа отмечается, что первую часть выплаты Украина получит, как только это решение утвердит Совет Европы, а также вступит в силу Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Украиной. Вторую часть передадут при условии выполнения меморандума.



"Макрофинансовая помощь ЕС должна быть направлена на поддержку восстановления стабильного внешнего финансирования для Украины, поддерживая тем самым экономическое и социальное развитие", - говорится в тексте документа.



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