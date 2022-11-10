Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок из Украины

Об этом идет речь на сайте парламента.

"Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, пищевых продуктов и других соответствующих товаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделки временно облегчат грузовые автомобильные перевозки. Это позволяет украинским, молдавским и европейским перевозчикам работать без необходимости получения соответствующих разрешений.

Вместе с тем соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои действующие украинские водительские права для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После того, как парламент дал зеленый свет, соглашения теперь также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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