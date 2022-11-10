Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок из Украины
Европейский парламент одобрил соглашения ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничной перевозки грузов
Об этом идет речь на сайте парламента.
"Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, пищевых продуктов и других соответствующих товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сделки временно облегчат грузовые автомобильные перевозки. Это позволяет украинским, молдавским и европейским перевозчикам работать без необходимости получения соответствующих разрешений.
Вместе с тем соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои действующие украинские водительские права для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.
Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После того, как парламент дал зеленый свет, соглашения теперь также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.
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- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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