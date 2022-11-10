Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Она выполнила все необходимые условия. Уверен, что это будет еще одна история успеха европейской интеграции", - сказал после голосования депутат Европарламента Пауло Ранжел, переговорщик по вступлению Хорватии в Шенгенскую зону.

"Теперь я настоятельно призываю государства-члены ЕС как можно быстрее дать "зеленый свет" присоединению Хорватии к Шенгенской зоне для отмены внутреннего пограничного контроля до конца этого года. Предоставление Хорватии статуса Шенгенской зоны, когда она также присоединяется к евро 1 января 2023 года, а также Румынии и Болгарии в Шенген посылает сильный сигнал Западным Балканам об их будущих устремлениях в ЕС", - сказал Рангель.

Окончательное официальное решение об отмене внутреннего контроля для Хорватии теперь должно быть принято единогласно входящими в Шенгенскую зону государствами-членами ЕС.

Европейский парламент в октябре призвал государства-члены ЕС разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне уже в начале 2023 года.

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