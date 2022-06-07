Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В эти трудные времена ценности и принципы, лежащие в основе любого процесса вступления в ЕС, не могут отходить на второй план при любых геополитических обстоятельствах. Вот почему парламент – и я надеюсь, что все институты ЕС – не будут молчать перед нынешней авторитарной спиралью, в которую погружается страна", - сказал на пленарной сессии в Страсбурге докладчик Начо Санчес Амор.

По его словам, "если не будет никаких изменений, я не вижу, как процесс (подготовки) вступления смог бы просуществовать еще пять лет".

В докладе, одобренном 448 голосами "за", отмечается, что, несмотря на заявления Турции о цели вступления в ЕС, в течение двух лет страна нарушала свои обязательства по процессу присоединения.

Авторы документа отметили "длительное ухудшение ситуации с правами человека".

"Приветствуя готовность Турции выступить посредником в войне России против Украины, депутаты Европарламента поддерживают жизненно важное значение хорошего сотрудничества в области внешней политики и безопасности в нынешних сложных условиях, а также приветствуют твердую приверженность страны к позициям НАТО и ЕС", - сообщают в ЕН.

Депутаты Европарламента призвали правительство Турции "в духе доброй воли рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и воздерживаться от какого-либо неоправданного давления в этом процессе".

В целом, по мнению евродепутатов, "парламент не может обосновать изменения своей позиции по официальному приостановлению переговоров с Турцией по вступлению в ЕС".