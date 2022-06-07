Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС
Европарламент не может возобновить переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу из-за отсутствия прогресса в реформах
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"В эти трудные времена ценности и принципы, лежащие в основе любого процесса вступления в ЕС, не могут отходить на второй план при любых геополитических обстоятельствах. Вот почему парламент – и я надеюсь, что все институты ЕС – не будут молчать перед нынешней авторитарной спиралью, в которую погружается страна", - сказал на пленарной сессии в Страсбурге докладчик Начо Санчес Амор.
По его словам, "если не будет никаких изменений, я не вижу, как процесс (подготовки) вступления смог бы просуществовать еще пять лет".
В докладе, одобренном 448 голосами "за", отмечается, что, несмотря на заявления Турции о цели вступления в ЕС, в течение двух лет страна нарушала свои обязательства по процессу присоединения.
Авторы документа отметили "длительное ухудшение ситуации с правами человека".
"Приветствуя готовность Турции выступить посредником в войне России против Украины, депутаты Европарламента поддерживают жизненно важное значение хорошего сотрудничества в области внешней политики и безопасности в нынешних сложных условиях, а также приветствуют твердую приверженность страны к позициям НАТО и ЕС", - сообщают в ЕН.
Депутаты Европарламента призвали правительство Турции "в духе доброй воли рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и воздерживаться от какого-либо неоправданного давления в этом процессе".
В целом, по мнению евродепутатов, "парламент не может обосновать изменения своей позиции по официальному приостановлению переговоров с Турцией по вступлению в ЕС".
- 20 февраля 2019 года комитет Европейского парламента проголосовал за приостановление переговоров о вступлении, что вызвало критику со стороны правительства Турции.
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