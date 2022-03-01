Европарламент начал процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в Twitter.



Ченцов вручил подписанную Президентом Владимиром Зеленским заявку Украины на вступление в Евросоюз постоянному представителю Франции, председательствующему в Совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.



"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - написал он.

За ускоренное вступление Украины в Европейский Союз высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", - заявил он.Министр добавил, что Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны."Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", - отметил глава МИД Венгрии.