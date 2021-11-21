Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия РФ в войне на Донбассе, - Доброхотов

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .



"На мой взгляд, согласно тому, как была организована спецоперация по задержанию боевиков ПИК Вагнера, со 100% вероятностью самолет с боевиками должен быть посажен в Киеве".



Читайте также : Все, что делал Зеленский со спецоперацией по вагнеровцам, было для Путина и Козака, - Портников



Дело в том, что согласно плану на посадку самолета, который уже находился бы над территорией Украины, было выделено около 20 минут. К тому же если бы диспетчер сообщил о принудительной посадке, вероятность того, что экипаж самолета отказался бы выполнять приказ равный нулю. Тем более, настолько мне известно, экипаж был проинформирован", - подчеркнул журналист.



Доброхотов отметил, что спецоперация по "вагнеровцам" стала очень важной, поскольку в период подготовки к ней было собрано немало доказательств прямой российской агрессии против Украины. Он добавил, что после публикации расследования Belligcat, к ним обратились международные организации с просьбой предоставить материалы в качестве доказательства участия РФ войны на Донбассе.



Читайте также : Марина Данилюк-Ярмолаева. Революция нон-стоп. Как Вагнергейт поднял то, что мы недоделали на Майдане

"После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства .И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе", - добавил Доброхотов.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat по вагнеровцам не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb