Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия РФ в войне на Донбассе, - Доброхотов
Главный редактор издания Insider Роман Доброхотов сообщил, что Европейский парламент и ООН обратились в Bellingcat с просьбой предоставить материалы по расследованию по делу "вагнеровцев" как прямое доказательство участия РФ в войне на Донбассе
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .
"На мой взгляд, согласно тому, как была организована спецоперация по задержанию боевиков ПИК Вагнера, со 100% вероятностью самолет с боевиками должен быть посажен в Киеве".
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Дело в том, что согласно плану на посадку самолета, который уже находился бы над территорией Украины, было выделено около 20 минут. К тому же если бы диспетчер сообщил о принудительной посадке, вероятность того, что экипаж самолета отказался бы выполнять приказ равный нулю. Тем более, настолько мне известно, экипаж был проинформирован", - подчеркнул журналист.
Доброхотов отметил, что спецоперация по "вагнеровцам" стала очень важной, поскольку в период подготовки к ней было собрано немало доказательств прямой российской агрессии против Украины. Он добавил, что после публикации расследования Belligcat, к ним обратились международные организации с просьбой предоставить материалы в качестве доказательства участия РФ войны на Донбассе.
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"После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства .И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе", - добавил Доброхотов.
- Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat по вагнеровцам не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
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