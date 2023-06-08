Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на комментарии депутатов ЕП.

Пока что ЧВК Вагнера признана террористической только в нескольких странах, но общеевропейское решение позволит начать "охоту" на "вагнеровцев" по всему миру.

"Зная настроения в Европарламенте, я понимаю, что все будет идти в направлении признания ЧВК Вагнера террористической организацией. Для этого может быть принята резолюция, которая в международном праве не имеет правового значения, но при этом мы можем требовать от Еврокомиссии, чтобы она приняла то или иное". другое решение - например, признать НПК как террористическую организацию", - сказал депутат ЕП Сергей Лагодинский.

"Внесение ЧВК Вагнера в список террористических организаций далеко не первостепенная задача. Вопрос стоит о том, чтобы включить в этот список российское государство", - пояснила депутат ЕП Раса Юкнявичене. Она напомнила, что резолюция о признании режима РФ террористическим уже принята ЕП. "Но эта резолюция — лишь рекомендация, не имеющая юридических последствий. В ЕС пока не существует процедуры внесения государства в список террористов", - добавила она.

Как объяснил изданию полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, признание "вагнеровцев" террористами позволит задерживать их во всем мире — и это решение не будет иметь сроков действия.

"Решение сразу выводит людей из-под действия права, кроме права на адвоката. Идет розыск всеми международными структурами, на территории любой страны и даже в воздухе они могут быть задержаны. В базу розыска они попадают навсегда. Ты становишься изгоем, мишенью для всех правоохранительных органов — и за тобой организована охота. Мы знаем, что террористов и уничтожают по всему миру. Пригожина это тоже касается, у него, как у руководителя компании, есть отягчающие обстоятельства", — сказал Гудков.

Евродепутаты больше не собираются вести переговоры с путинским режимом, поскольку они не имеют никакого смысла. Не готовы вести переговоры с Евгением Пригожиным, объяснил Лагодинский.

"Он уже отправлял окровавленную кувалду в адрес Европарламента, поэтому я не думаю, что интересуемся с ним общаться», — сказал он.