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Европарламент готовится признать ЧВК Вагнера террористической организацией, - СМИ

8 июня, 2023 четверг
02:47
Война с Россией ЧВК Вагнер

Европа готовится к признанию ЧВК Вагнера террористической организацией. Это позволит арестовывать и уничтожать ее членов по всему миру

Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на комментарии депутатов ЕП.

Пока что ЧВК Вагнера признана террористической только в нескольких странах, но общеевропейское решение позволит начать "охоту" на "вагнеровцев" по всему миру.

"Зная настроения в Европарламенте, я понимаю, что все будет идти в направлении признания ЧВК Вагнера террористической организацией. Для этого может быть принята резолюция, которая в международном праве не имеет правового значения, но при этом мы можем требовать от Еврокомиссии, чтобы она приняла то или иное". другое решение - например, признать НПК как террористическую организацию", - сказал депутат ЕП Сергей Лагодинский.

"Внесение ЧВК Вагнера в список террористических организаций далеко не первостепенная задача. Вопрос стоит о том, чтобы включить в этот список российское государство", - пояснила депутат ЕП Раса Юкнявичене. Она напомнила, что резолюция о признании режима РФ террористическим уже принята ЕП. "Но эта резолюция — лишь рекомендация, не имеющая юридических последствий. В ЕС пока не существует процедуры внесения государства в список террористов", - добавила она.

Как объяснил изданию полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, признание "вагнеровцев" террористами позволит задерживать их во всем мире — и это решение не будет иметь сроков действия.

"Решение сразу выводит людей из-под действия права, кроме права на адвоката. Идет розыск всеми международными структурами, на территории любой страны и даже в воздухе они могут быть задержаны. В базу розыска они попадают навсегда. Ты становишься изгоем, мишенью для всех правоохранительных органов — и за тобой организована охота. Мы знаем, что террористов и уничтожают по всему миру. Пригожина это тоже касается, у него, как у руководителя компании, есть отягчающие обстоятельства", — сказал Гудков.

Евродепутаты больше не собираются вести переговоры с путинским режимом, поскольку они не имеют никакого смысла. Не готовы вести переговоры с Евгением Пригожиным, объяснил Лагодинский.

"Он уже отправлял окровавленную кувалду в адрес Европарламента, поэтому я не думаю, что интересуемся с ним общаться», — сказал он.

  • В списке террористических организаций ЕС можно найти такие организации, как Аль-Каида и Исламское государство. За включение туда ЧВК Вагнера ранее проголосовали парламенты Литвы и Эстонии .
  • Также в ноябре все фракции Европарламента призвали признать ЧВК Вагнера террористической организацией.
  • В конце января нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК Вагнера террористической организацией.
  • Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией.
  • 2 марта генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией.
  • 9 мая французский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую правительство страны и Европейский Союз внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций.
  • Также о планах внести частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций, как ИГИЛ и Аль-Каида, заявляла Великобритания.

Европарламент
терроризм
Вагнергейт
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