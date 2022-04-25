Европа возобновит закупку нефти у ОАЭ, чтобы заменить поставки из РФ, - Reuters
Европейский Союз возобновит закупку нефти у Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы заменить поставки из России
Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, судебное подразделение французской нефтегазовой компании TotalEnergies (TTEF.PA) временно зафрахтовало танкер для загрузки нефти из Абу-Даби в начале мая в Европу. Согласно сообщению трейдеров, это стало первым подобным грузом через два года.
Согласно отчету, судоходная компания TotalEnergies CSSSA зафрахтовала танкер Moscow Spirit для загрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban для Великобритании из порта Джебель-Дханна в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным аналитической финансовой компании Refinitiv Eikon, последний раз нефть Das из Абу-Даби была загружена для Италии в мае 2020 года.
Арбитражное окно для отправки ближневосточной нефти в Европу открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Кроме того, ожидается, что еще больше грузов нефти из Абу-Даби – Murban, Das и Upper Zakum – направятся в Европу в ближайшие месяцы.
Они станут заменой российской продукции, поскольку Европейский Союз находится в стадии подготовки дополнительного пакета нефтяных санкций против России.
- Напомним, что 23 апреля Европейский Союз и США обсудили три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ
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