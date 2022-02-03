Европа в скором времени перейдет в фазу "перемирия" с COVID-19, - ВОЗ

Об этом пишет BBC .



"Этот период высокой защиты (от коронавируса, – ред.) должен рассматриваться как "перемирие", которое принесет нам долгожданный мир", – отметил Ганс Клюге.



По его словам, этому способствуют высокий уровень вакцинации, завершение зимы и более легкие последствия штамма коронавируса "Омикрон".



Издание сообщает, что Ганс Клюге сделал такое заявление на фоне решения ряда стран упразднить карантин. Первой в ЕС от ограничений отказалась Дания. Также карантин отменили в Норвегии, а в Швеции это сделают 9 февраля.



"Пандемия не завершилась, но мы входим в совершенно новую фазу", - отметила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон.



Глава ВОЗ в Европе отметил, что европейские страны должны продолжить вакцинацию и тестирование граждан. Ганс Клюге рассказал, что на прошлой неделе в Европе зарегистрировали 12 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Также он добавил, что резкого увеличения количества госпитализированных не происходит.

Напомним, Дания первой из стран ЕС отменила все карантинные ограничения.

Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля.

2 февраля Норвегия также упразднила большинство ограничений, связанных с COVID-19.

Швейцария отменила ряд карантинных ограничений.

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