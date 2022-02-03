Европа в скором времени перейдет в фазу "перемирия" с COVID-19, - ВОЗ
Глава европейского отдела ВОЗ Ганс Клюге заявил, что скоро Европа может перейти к новому этапу пандемии коронавируса с "длинным периодом покоя"
Об этом пишет BBC .
"Этот период высокой защиты (от коронавируса, – ред.) должен рассматриваться как "перемирие", которое принесет нам долгожданный мир", – отметил Ганс Клюге.
По его словам, этому способствуют высокий уровень вакцинации, завершение зимы и более легкие последствия штамма коронавируса "Омикрон".
Издание сообщает, что Ганс Клюге сделал такое заявление на фоне решения ряда стран упразднить карантин. Первой в ЕС от ограничений отказалась Дания. Также карантин отменили в Норвегии, а в Швеции это сделают 9 февраля.
"Пандемия не завершилась, но мы входим в совершенно новую фазу", - отметила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон.
Глава ВОЗ в Европе отметил, что европейские страны должны продолжить вакцинацию и тестирование граждан. Ганс Клюге рассказал, что на прошлой неделе в Европе зарегистрировали 12 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Также он добавил, что резкого увеличения количества госпитализированных не происходит.
- Напомним, Дания первой из стран ЕС отменила все карантинные ограничения.
- Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля.
- 2 февраля Норвегия также упразднила большинство ограничений, связанных с COVID-19.
- Швейцария отменила ряд карантинных ограничений.
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