Европа уже этой зимой рискует погрузиться в энергетический кризис из-за зависимости от российского газа, - FT

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает Голос Америки.

В ней говорится о том, что в Белом доме волнуются из-за газовой зависимость Европы от России в энергоснабжении.

"Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у вас могут закончиться запасы газа. И это то, что меня беспокоит", - сказал главный советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Гокстейн.

"Россия недопоставляет газ по сравнению со своими традиционными поставками", что привело к самым высоким в истории ценам", - обращают внимание в статье.

По словам Гокстейна, речь уже не идет о геополитике. "На кону - жизни людей", - сказал он FT.

В Москве отвергают обвинения в причастности к высоким ценам на газ в Европе. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что к росту цен привели решение "умных всезнаек" в Еврокомиссии, которые настаивали на рыночном ценообразовании.

11 сентября посольство России в Великобритании заявило, что "Северный поток-2" заработает еще до конца этого года: "Газпром подтверждает, что первый газ по газопроводу "Северный поток-2" будет отправлен в Европу до конца 2021 года".

Соединенные Штаты официально выступают против завершения строительства газопровода, впрочем администрация Байдена в мае этого года не продлила санкции против компаний, которые строят этот газопровод. Кроме того, США приостановили санкции против благосклонного к Путину руководителя Nord Stream 2 AG Матиаса Варнинг.

Белый дом заявил, что санкции снова заработают, если Россия будет использовать газопровод в качестве оружия против Украины и других союзников.

Западные обозреватели убеждены, что Кремль через газопровод "Северный поток-2" пытается подорвать экономику Украины.

Британский эксперт Тимоти Эш, реагируя на статью FT, написал в twitter: "Думаю, что" Северный поток-2 "и Беларусь имеют целью выжать Украины - и Германия в этом соучастником".

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