В ЕС самая высокая инфляция за всю историю существования Союза.

Работники требуют повышения заработных плат пропорционально инфляции.

Если это сделать, то:

а) инфляция будет расти дальше, потому что сегодня ее среди прочего тормозит покупательная способность;

б) это будет давить на бизнес и увеличивать количество закрытых предприятий, поскольку с других сторон на бизнес уже давят цены на возросшие в несколько раз энергоресурсы и поднятие центробанками учетных ставок.

Если не поднять зарплаты, люди выйдут на улицы и последуют за политиками-популистами.

Урсула фон дер Ляен, Шарль Мишель, Фиала, Макрон, Шольц… в каждой европейской столице каждый день идет активная дискуссия между правительствами, работниками и работодателями

Найдут ли они компромисс, услышат ли друг друга, поймут ли насколько важно единство не только между странами ЕС, но и внутри европейских обществ… Это тест на выживание, который сейчас нужно сдать Европе.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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