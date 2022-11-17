Европа технологически слишком зависима от Китая, - премьер-министр Финляндии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сейчас Европа имеет слишком сильную технологическую зависимость от Китая
Об этом сообщает Reuters.
Санна Марин, выступавшая на ежегодном событии Slush, посвященном стартапам, также отметила, что Европе следует опасаться такой зависимости.
"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимые места. Мы видим это, когда смотрим на микросхемы или полупроводники, мы слишком зависимы", - сказала она.
По словам Марина, Европе уже нужно извлечь уроки из своей зависимости от российских энергоресурсов. Она напомнила, что это привело к нынешнему энергетическому кризису в Европе, а также нехватке медицинских товаров, которая наблюдалась во время пандемии коронавируса.
Премьер-министр Финляндии отметила, что странам Европы следует убедиться в том, что у них есть возможности и знания для создания схожих технологий. Это нужно для того, чтобы избавиться от зависимости от Китая и других авторитарных стран, имеющих отличные от демократических стран ценности и логику. Марин призвала Европу больше инвестировать в развитие технологий, в том числе искусственный интеллект и квантовые вычисления.
"Меня действительно волнует эта технологическая часть, потому что я боюсь, что мы совершаем те же ошибки с технологиями и цифровыми решениями, а также с сырьем, необходимым для создания этих технологий", - подчеркнула она.
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