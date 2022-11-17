Европа технологически слишком зависима от Китая, - премьер-министр Финляндии

Об этом сообщает Reuters.

Санна Марин, выступавшая на ежегодном событии Slush, посвященном стартапам, также отметила, что Европе следует опасаться такой зависимости.

"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимые места. Мы видим это, когда смотрим на микросхемы или полупроводники, мы слишком зависимы", - сказала она.

По словам Марина, Европе уже нужно извлечь уроки из своей зависимости от российских энергоресурсов. Она напомнила, что это привело к нынешнему энергетическому кризису в Европе, а также нехватке медицинских товаров, которая наблюдалась во время пандемии коронавируса.

Премьер-министр Финляндии отметила, что странам Европы следует убедиться в том, что у них есть возможности и знания для создания схожих технологий. Это нужно для того, чтобы избавиться от зависимости от Китая и других авторитарных стран, имеющих отличные от демократических стран ценности и логику. Марин призвала Европу больше инвестировать в развитие технологий, в том числе искусственный интеллект и квантовые вычисления.

"Меня действительно волнует эта технологическая часть, потому что я боюсь, что мы совершаем те же ошибки с технологиями и цифровыми решениями, а также с сырьем, необходимым для создания этих технологий", - подчеркнула она.

17 ноября стало известно, что правительство Финляндии предоставит Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабной войны.