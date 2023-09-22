Европа сомневается из-за призывов прекратить поддерживать Украину, а Зеленский пытается заручиться поддержкой США. Акценты мировых СМИ 22 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 22 сентября.

Европа колеблется из-за призывов прекратить поддерживать Украину

На другом восточном фронте союзники Киева пошатнулись, пишет о ситуации в Европе Politico.

"Путин не скрывает своего плана продолжать давление на Украину до тех пор, пока решительность Запада не сломается. После более чем 500 дней агрессивной войны у него есть основания полагать, что все идет так, как он надеялся, даже если события развиваются не так, как он мог" себе представить", – отмечают в издании.

Польша, Эстония, Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы были среди самых преданных союзников Украины с первого дня полномасштабного вторжения России, они давали оружие, принимали украинцев, становились самыми громкими защитниками Украины на Западе, настаивая на жестких позициях против Москвы.

Но тогда, как подчеркивает Politico, когда лидеры некоторых союзников предстают перед лицом предвыборной борьбы или другими внутренними проблемами, а правительства нервничают из-за последствий возможного вступления Украины в Европейский Союз, эта поддержка начинает шататься.

Среди наиболее ярких примеров СМИ приводит Польшу, премьер-министр которой Матеуш Моравецкий объявил в среду, что прекращает поставки нового оружия в Украину. По мнению медиа, это заявление повлекло за собой потрясающую эскалацию спора между Киевом и его ближайшим соседом по ЕС относительно поставок зерна, которые, как утверждает Варшава, подрывают позиции польских фермеров, особенно накануне выборов.

"Украина понимает, что в последние месяцы она граничит не с Польшей, а с польскими выборами", – цитирует Politico главу Центра либеральных стратегий в Софии (Болгария) Ивана Крастева. – Поэтому голоса ста тысяч польских фермеров более важны для правительства, чем то, какой будет цена для Украины. И мы можем наблюдать, как это происходит во многих местах.

Как считают в Politico, хотя есть соблазн списать напряженность на предвыборный фейерверк, есть основания полагать, что оно может сохраниться и после завершения избирательной кампании. Как отметил изданию западный дипломат, пожелавший остаться неназванным, зерновой спор между Варшавой и Киевом раскрывает более глубокие опасения относительно вступления Украины в ЕС.

Проблема для Украины состоит в том, что поддержка уменьшается не только со стороны Польши. Здесь медиа напоминает, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас была одной из тех, кто выступал в поддержку Киева едва ли не самым громким и эффективным. Однако здесь в дело вмешался неожиданный скандал, связанный с ее мужем, владевшим долей в компании, продолжавшей вести бизнес в России после ее вторжения в Украину, даже когда его жена выступала за прекращение любой торговли с Москвой.

"Каллас стала гораздо менее активной после разгоревшегося в конце августа скандала, лишив Киев одного из сильнейших его сторонников в западных столицах", – отмечает издание.

Politico также напоминает о том, что приближаются выборы и в Словакии, они состоятся 30 сентября, и могут оказать влияние на политику дальнейшей поддержки.

Роберт Фицо, бывший популистский премьер-министр страны, проводит кампанию на пророссийской, антиамериканской платформе, которая выступает против санкций против российских лиц и последующих поставок оружия Киеву. Согласно опросу общественного мнения, проводимого Politico, он имеет все шансы на победу на выборах.

Победа такого кандидата даст венгерскому премьер-министру Виктору Орбану союзник на европейской арене. Если его партия получит достаточную поддержку, чтобы войти в состав правительства, как заявил Фицо в начале этого месяца, "мы больше не будем посылать оружие или боеприпасы в Украину".

Несомненно, соглашаются в Politico, Украина все еще имеет много сильных поклонников в Европе. Литва, Латвия, Румыния, Швеция, Финляндия и другие страны остаются решительно настроенными, а президент Франции Эммануэль Макрон недавно решительно поддержал Киев.

"Однако трудно представить, что Путин где-то не потирает руки и не наблюдает за этим", - отмечает в конце издания.

Фото: Reuters

Зеленский пытается заручиться поддержкой США

Президент Владимир Зеленский заявил конгрессменам, что Украина проигрывает войну России, если Соединенные Штаты сократят поток помощи и оружия, сообщает The New York Times.

Президент Байден сказал Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "будут оставаться с вами", пока продолжается война с Россией, даже несмотря на то, что все большая часть Республиканской партии угрожает приостановить помощь.

Как пишет NYT, во время своего второго визита в Вашингтон в военное время Зеленский посетил Капитолийский холм, Пентагон и Белый дом, где обратился с призывом о предоставлении большего количества оружия. В Белом доме Байден заявил, что на следующей неделе США начнут поставки танков "Абрамс", которые украинцы давно просили и являющиеся частью существующих обязательств. Он также признал, что у него нет другого выбора, кроме как верить в двухпартийный прорыв для дальнейшей поддержки Украины.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса Соединенных Штатов, – цитирует издание Байдена. – Альтернативы нет".

В медиа подчеркивают, что визит Зеленского состоялся именно в то время, когда опросы показывают рост усталости американской общественности от войны и когда десятки республиканцев заявили, что они выступают против последнего запроса Байдена в Конгресс о выделении 24 миллиардов долларов в дополнительную помощь Украине.

Между тем, Байден все же отвергает сомнения республиканцев, пообещав, что Соединенные Штаты останутся с Киевом надолго.

Сам Зеленский также сообщил, что получил во время частной встречи также заверения спикера Кевина Маккарти, республиканца из Калифорнии, что Палата представителей будет продолжать поддерживать украинские военные усилия.

NYT напоминает, что Конгресс уже одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине, в том числе около 70 миллиардов долларов на безопасность, разведку и другие расходы, связанные с ведением войны.

Украинский президент в это время надеялся также, что американцы предоставят ATACMS. Однако пока этого не произошло, хотя Байден отметил, что не снял этот вопрос со стола переговоров.

Вместе с тем, чтобы обеспечить поступление боеприпасов для наступательных операций Украины, Пентагон также направит больше управляемых артиллерийских ракет и артиллерийских снарядов.

Цитируя Зеленского, NYT также пишет о том, что контрнаступление будет продолжаться и зимой: "Мы не можем остановиться зимой. Это тяжело. Но у нас есть опыт в прошлом году".

Вашингтон изменился за девять месяцев, прошедших от прошедшего визита Зеленского, акцентирует NYT. Тогда вице-президент Камала Гаррис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси размахивали украинским флагом, подписанным солдатами на передовой. Байден, который в начале вторжения испытывал серьезные сомнения в долгосрочности господина Зеленского как лидера, начал приветствовать украинского лидера как старого друга во время регулярных телефонных звонков. Байден тайно посетил Киев в феврале. В эти же дни республиканцы контролируют Палату представителей, которая в последнее время погрузилась в хаос, поскольку законодатели, похоже, не желают соглашаться на принятие закона о расходах, который мог бы предотвратить закрытие правительства.

В знак двухпартийной вежливости Зеленского во время его визита в Капитолий сопровождали г-н Шумер и лидер республиканцев сенатор Митч Макконнелл от штата Кентукки.

"Американская поддержка Украины – это не благотворительность, – заявил лидер меньшинства Митч Макконнелл. – Это в наших собственных прямых интересах – не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай".

На закрытой встрече республиканские представители попросили Зеленского ответить на их беспокойство и представить свое видение плана победы. А демократы спросили его, как они могут убедить своих консервативных коллег в том, что продолжение поддержки войны является правильным ответом.

В ответ Зеленский подчеркнул, что Европа и другие страны ожидают от США лидерства, и решение Вашингтона о сокращении помощи может подорвать благосклонность Европы.

"Я нахожусь в Вашингтоне, чтобы укрепить позицию Украины по защите наших детей, наших семей, наших домов, свободы и демократии в мире", – цитирует NYT Зеленского и вспоминает то, что он опубликовал свое фото с лидерами Палаты представителей и подчеркнул, что Украина "искренне благодарна Палате представителей, обеим партиям и всему американскому народу за поддержку".

Фото: Getty Images