Европа солидарна с народом Беларуси в борьбе за демократию, - Боррель

Об этом говорится в пресс-релизе Дипломатической службы ЕС.

Глава дипломатии подчеркнул, что в этом году День Воли белорусского народа приобретает особое значение из-за усиления внутренних репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко и последующего подрыва независимости и суверенитета Беларуси путем подчинения РФ.

В службе подчеркнули, что в настоящее время в Беларуси почти 1500 участников мирных протестов против режима Лукашенко в 2020 году стали политзаключенными, сотни общественных организаций подавлены, как и политическая оппозиция, а законодательство нарушает стандарты прав человека. В частности ООН задокументировала многочисленные случаи пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

Несмотря на этот длинный список жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко, белорусский народ продолжает демонстрировать исключительное мужество в борьбе за свободу и свои основные права.

Белорусский народ – источник вдохновения для всех нас и имеет полную поддержку Европейского Союза. Мы и дальше будем солидарны и будем поддерживать белорусский народ, который стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси", - отметил Жозеп Боррель.