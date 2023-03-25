Европа солидарна с народом Беларуси в борьбе за демократию, - Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил Беларусь с Днем Воли: ЕС в дальнейшем будет поддерживать белорусский народ в борьбе за демократию
Об этом говорится в пресс-релизе Дипломатической службы ЕС.
Глава дипломатии подчеркнул, что в этом году День Воли белорусского народа приобретает особое значение из-за усиления внутренних репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко и последующего подрыва независимости и суверенитета Беларуси путем подчинения РФ.
В службе подчеркнули, что в настоящее время в Беларуси почти 1500 участников мирных протестов против режима Лукашенко в 2020 году стали политзаключенными, сотни общественных организаций подавлены, как и политическая оппозиция, а законодательство нарушает стандарты прав человека. В частности ООН задокументировала многочисленные случаи пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.
Несмотря на этот длинный список жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко, белорусский народ продолжает демонстрировать исключительное мужество в борьбе за свободу и свои основные права.
Белорусский народ – источник вдохновения для всех нас и имеет полную поддержку Европейского Союза. Мы и дальше будем солидарны и будем поддерживать белорусский народ, который стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси", - отметил Жозеп Боррель.
- Напомним, как и ежегодно в этот день, 25 марта белорусы всего мира отмечают неофициальный день независимости. Праздник под названием "День Воли" в стране, подвластной самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, запрещен. Его отмечают подпольно, беспрепятственно это можно делать только заграницей.
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