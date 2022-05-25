Европа согласилась платить Путину за газ рублями, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post .

Издание пишет, что, похоже, европейские энергетические компании поддержали требование президента России Владимира Путина покупать природный газ с помощью новой платежной системы.

Она предполагает создание двух счетов в российском Газпромбанке и позволяет Европе заявлять, что она технически платит за природный газ в евро, в то время как Россия сможет сказать, что получает оплату в рублях.

Согласно новой системе, счета за газ и дальше будут выставляться и направляться в евро. Главное изменение состоит в том, что Россия потом заберет деньги со счета в евро европейской энергетической компании, конвертирует евро в рубли, перекажет деньги на специальный рублевый счет, также принадлежащий энергокомпании, а затем заберет деньги окончательно.

WP отмечает, что требование Путина платить за топливо рублями, заставило страны ЕС задуматься, насколько им вообще нужен российский газ. Однако они были вынуждены пойти на уступки и использовать предложенную схему, чтобы избежать энергетического кризиса в краткосрочной перспективе.

Издание отмечает, что европейские компании получат соответствующие счета и начнут платить Россию по новой схеме уже на этой неделе.

В Washington Post констатируют, что Европа в попытках избежать отключения газа дала Путину возможность объявить свою очередную победу перед российским обществом. А вырученные от потребителей ЕС деньги Россия сможет бросить на финансирование войны с Украиной.

23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

7 мая стало известно, что российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа по рублям , не нарушая санкции.

21 мая сообщалось, что немецкие и итальянские импортеры газа обнаружили механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций.

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