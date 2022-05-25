Европа согласилась платить Путину за газ рублями, - The Washington Post
Европейские энергетические компании пошли по требованию России платы за газ рублями, чтобы избежать проблем с поставкой топлива
Об этом сообщает The Washington Post .
Издание пишет, что, похоже, европейские энергетические компании поддержали требование президента России Владимира Путина покупать природный газ с помощью новой платежной системы.
Она предполагает создание двух счетов в российском Газпромбанке и позволяет Европе заявлять, что она технически платит за природный газ в евро, в то время как Россия сможет сказать, что получает оплату в рублях.
Согласно новой системе, счета за газ и дальше будут выставляться и направляться в евро. Главное изменение состоит в том, что Россия потом заберет деньги со счета в евро европейской энергетической компании, конвертирует евро в рубли, перекажет деньги на специальный рублевый счет, также принадлежащий энергокомпании, а затем заберет деньги окончательно.
WP отмечает, что требование Путина платить за топливо рублями, заставило страны ЕС задуматься, насколько им вообще нужен российский газ. Однако они были вынуждены пойти на уступки и использовать предложенную схему, чтобы избежать энергетического кризиса в краткосрочной перспективе.
Издание отмечает, что европейские компании получат соответствующие счета и начнут платить Россию по новой схеме уже на этой неделе.
В Washington Post констатируют, что Европа в попытках избежать отключения газа дала Путину возможность объявить свою очередную победу перед российским обществом. А вырученные от потребителей ЕС деньги Россия сможет бросить на финансирование войны с Украиной.
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