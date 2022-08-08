"Европа сидит на пороховой бочке": Подоляк призывает Совбез ООН отреагировать из-за ситуации на ЗАЭС
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк просит Совбез ООН и МАГАТЭ должным образом отреагировать на обстрелы и минирование россиянами крупнейшей атомной станции Европы – Запорожской АЭС
Об этом он написал в твиттере.
"РФ открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС; хранение снарядов в цехах; прямые угрозы подрывом, чтобы оставить "выжженную землю". Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?" – написал Подоляк.
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