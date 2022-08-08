"Европа сидит на пороховой бочке": Подоляк призывает Совбез ООН отреагировать из-за ситуации на ЗАЭС

Об этом он написал в твиттере.

"РФ открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС; хранение снарядов в цехах; прямые угрозы подрывом, чтобы оставить "выжженную землю". Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?" – написал Подоляк.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает , что из-за угрозы подрыва ЗАЭС на кону безопасность всего мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам

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